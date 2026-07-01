İstanbul trafiğine nefes aldıracak dev proje: Kavşak köprü viyadük ne ararsan var

Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı bahsettiğim hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü. Köprüyü 4 gidiş 4 geliş toplam 8 şeritli olacak şekilde 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık. 440 metre orta açıklık ve 210'ar metre yan açıklıklı olan köprümüz 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam köprümüzün uzunluğu 860 metre. 1618 metre uzunluğunda bir köprüden bahsediyoruz, bir geçişten bahsediyoruz. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadük ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle inşa ediyoruz.