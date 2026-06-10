Zamana meydan okuyan usta: İstanbul'da çırak olarak başladı, 52 yıldır tek başına sürdürüyor

Orta, kendisine gelen saatlerin tamirini ise akşam saat 5'e kadar yapıp, teslim ediyor. Arızalı kol saatleri başta olmak üzere duvar, masa, kurmalı ve çeşitli mekanik saatlerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Mesleğe genç yaşlarda başladığını belirten Erol Orta, saat tamirciliğinin geçmişte çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.