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Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

13:522/07/2026, Perşembe
AA
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Sivas'ta yürek burkan olay.
Sivas'ta yürek burkan olay.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Irmakta çamaşır yıkadıkları sırada akıntıya kapılan 3 kişiden biri kurtarılırken, 13 ve 15 yaşındaki iki çocuk suda kayboldu. AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu.

Burhan köyünde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin (20) ile aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntı gelmesiyle suya kapıldı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, iki çocuk ise ırmakta kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.



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