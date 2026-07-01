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Bolu'da otoyolda otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bolu'da otoyolda otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

22:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Bolu'da meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da Anadolu Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Anadolu Otoyolunun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mecit Bingöl idaresindeki 24 ABE 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mecit Bingöl olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Asım B., Hamide B. ve Aslınur B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.






#Bolu
#Otoyol
#Trafik kazası
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