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Elazığ’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

Elazığ’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

00:2213/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
IHA
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Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Refüje çıkarak ters dönen otomobildeki yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi çıkışı Palu yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 ADM 912 plakalı kamyonet ile 23 AEA 449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak ters döndü. Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Palu ve Kovancılar İlçe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme yaptı.


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