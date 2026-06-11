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Kütahya-Afyonkarahisar yolunda feci kaza: Bir ölü iki yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda feci kaza: Bir ölü iki yaralı

23:1911/06/2026, Perşembe
IHA
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Takla atan otomobil karşı şeride geçti, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Takla atan otomobil karşı şeride geçti, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada kontrolden çıkan bir araç refüjdeki direğe çarparak takla attı. Karşı şeride geçen araçlara çarpışmaların da eklenmesiyle meydana gelen kazada 17 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Muhammet Ali K. idaresindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Takla atan otomobil, karşı şeride geçti. Halil İbrahim T. yönetimindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil, ani şekilde karşısına çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.

Kazada her iki araçta ağır hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan araçta bulunan 17 yaşındaki Ali K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan iki sürücü Muhammet Ali K. ve Halil İbrahim T. ise ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının hastanede takip altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.



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