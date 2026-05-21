Kütahya'da silahlı çatışma sanılan olayın aslı ortaya çıktı: 46 bin lira ceza uygulandı

Kütahya'da silahlı çatışmaya benzer sesler duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, gürültünün bir otomobildeki abart egzoz rölesinden kaynaklandığını belirledi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, araç sahibine 46 bin lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki bir sokaktan arka arkaya silahlı çatışmaya benzer sesler geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Seslerin geldiği Osmangazi Mahallesi Talat Çini Sokak'a ulaşan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ile pala ele geçirildi.
Yapılan araştırmada silah sesinin şüphelilere ait otomobildeki abart egzoz rölesinden kaynaklandığı görüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Otomobilin sahibine ise 46 bin lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.