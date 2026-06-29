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Bakan Kurum'a altıncı hemşehrilik beratı Kütahya'dan

Bakan Kurum'a altıncı hemşehrilik beratı Kütahya'dan

23:2229/06/2026, Pazartesi
DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kütahya’dan hemşehrilik beratı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kütahya’dan hemşehrilik beratı

Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce 5 ilin fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, altıncı berat Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi'nden geldi. Mecliste oy birliğiyle alınan karar, Bakan Kurum'a makamında takdim edildi.

Bugüne kadar Gaziantep, Hatay, Malatya, Elazığ ve Osmaniye’nin fahri hemşehrisi ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, bir hemşehrilik beratı da Kütahya’dan geldi. Pazarlar Belediyesi, Bakan Kurum’u oy birliği ile fahri hemşehri ilan etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Adil Biçer, Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci ve ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti. Başkan Demirci, ziyarette Pazarlar Belediyesi'nce oy birliği ile alınan karar doğrultusunda hazırlanan hemşehrilik beratını takdim etti.

"Onur duydum"

Kabule ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Kütahya Valimiz Sayın Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Sayın İsmail Çağlar Bayırcı, Sayın Adil Biçer, Sayın Mehmet Demir ve ilçe belediye başkanlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Şehrimiz için yapılacakları konuştuk, önemli kararlar aldık. Toplantı sonrası Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen Fahri Hemşehrilik Beratı için gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgelerinden bu beratı almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'a altıncı hemşehrilik beratı

Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye’nin fahri hemşehrisi ilan edilen Bakan Kurum, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinin de fahri hemşehrisi oldu.





#Murat Kurum
#Hemşehrilik Beratı
#Hemşehri
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