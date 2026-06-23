Okul etkinliği kabusa döndü: 98 kişi hastanelik oldu

Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.