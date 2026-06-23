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Okul etkinliği kabusa döndü: 98 kişi hastanelik oldu

Okul etkinliği kabusa döndü: 98 kişi hastanelik oldu

21:2923/06/2026, Salı
G: 24/06/2026, Çarşamba
IHA
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98 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.
98 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya’da bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Yemek sonrası bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Şikayetlerin artması üzerine 84’ü öğrenci 98 kişi hastanelere başvurdu.

Kütahya’da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan tavuklu pilav yiyen 84’ü öğrenci 98 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Tavuklu yemek sonrası şikayetler başladı

Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kütahya
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