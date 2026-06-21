Kütahya'da korkutan yangın: 3 ev kısmen 2 araç tamamen yandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürüldü.

Yangında, aynı avludaki Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait 3 evde kısmi hasar oluştu. Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.