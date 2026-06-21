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Kütahya'da korkutan yangın: 3 ev kısmen 2 araç tamamen yandı

Kütahya'da korkutan yangın: 3 ev kısmen 2 araç tamamen yandı

17:2521/06/2026, Pazar
AA
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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucunda yangın, avludaki park halindeki otomobillere ve çevredeki binalara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürüldü.

Yangında, aynı avludaki Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait 3 evde kısmi hasar oluştu. Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.



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