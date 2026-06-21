Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla Valiliği’nden vatandaşlara orman yangınlarına karşı tedbir çağrısı

Muğla Valiliği’nden vatandaşlara orman yangınlarına karşı tedbir çağrısı

17:0421/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yangınlara karşı hassasiyet vurgusu yapıldı.
Yangınlara karşı hassasiyet vurgusu yapıldı.

Muğla Valiliği, vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, izmarit ve mercek etkisi oluşturan cam atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyardı.

Muğla Valiliği, vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, izmarit ve mercek etkisi oluşturan cam atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan hatası veya ihmalinden kaynaklandığı belirtilerek, yangınla mücadelenin en etkili yolunun yangının çıkmasını engellemek olduğu kaydedildi.

Ekolojik mirasın geleceğe güvenle aktarılması için kurallara ön alıcı bir hassasiyetle uyulması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık alanlarda, milli park sınırlarında ve orman içi yollarda mangal yapmak, kontrollü dahi olsa ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Seyir halindeki araçlardan veya yürüyüş rotalarından, henüz sönmemiş sigara izmaritlerinin ve yangın riski taşıyan maddelerin doğaya atılmaması gerekmektedir. Doğaya bırakılan cam, plastik ve metal atıklar, özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının dik gelmesiyle mercek etkisi yaratarak alevlenmeye yol açmaktadır. Bu materyallerin ormanlık alanlara bırakılmaması hayati önem taşımaktadır. Tarım arazilerinde anız yakılması kesinlikle yasaktır."

"Duman görüldüğü anda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı"

Erken müdahalenin ve dikey kurumsal haberleşmenin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, ormanlık alanlarda herhangi bir duman ya da ateş belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Ayrıca, orman sınırları ve hassas tescilli alanlarda mülki idare amirlikleri, emniyet, jandarma ve orman muhafaza memurlarının yatay koordinasyon içinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.



#Muğla
#orman
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Andre kimdir? Peter Andre nereli evli mi, kaç çocuğu var?