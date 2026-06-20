Muğla’da iki noktada orman yangını: Biri söndü diğeri sürüyor

Muğla’da dünden bu yana etkili olan yağışlı hava nedeniyle yıldırım düşmesine bağlı çok sayıda orman yangını meydana geldi. Ekipler, farklı noktalarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Edinilen bilgiye göre Marmaris’in Karacasöğüt Mahallesi Ovacık mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına kara ekiplerinin yanı sıra hava unsurları da destek verdi.