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Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

14:5718/06/2026, Perşembe
DHA
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Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.00 itibariyle kontrol altına alındı.
Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.00 itibariyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü yakınlarında, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, 3 helikopter, 1 İHA, 2 uçak, 2 treyler ile toplam 92 personel sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


#Çanakkale
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