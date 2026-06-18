Çanakkale’de ateş savaşçıları 1 İHA, 4 Uçak, 6 Helikopter, 89 arazöz ve 1123 personel ile yangın sezonuna hazır

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "2025 yılında sorumluluk sahamızda 155 adet orman yangını çıktı. Bunda 8461,5 hektar alanımız yandı. Yanan alanların tamamında arazi çalışmaları tamamlandı. Ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. Yıl sonu itibariyle tamamını yeniden ağaçlandırılmış orman olarak hazırlamış olacağız. 2026 yılında 26 adet orman yangımız oldu. 13.8 hektar alanda orman alanımız yandı. Bunun haricinde 91 adet ziraat yangınına müdahale ettik. 2025 yılı yangın sezonu bittikten sonra 2026 yılı yangın hazırlıklarına hemen başladık. Bizim bu konuyla alakalı 1123 personelimiz var. Personelin eğitimi, araçların bakımı, ormanda yapılan çalışmalar, geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’de yaşanan büyük orman yangınlarının ardından tedbirlerin arttırılması, daha dirençli şehirler kurma adına çalıştaylar yapıldı, personel eğitimleri verildi. Araç ekipman takviyeleri yapıldı. 326 orman köyüne 3 tonluk su tankerleri dağıtıldı. Bakımları yapıldı. Yangın hazırlıkları tamamlandı. 281 okulda 40 bin öğrenciye ulaşılarak farkındalık eğitimleri verildi. 1044 kilometre yol kenarı bakımları yapıldı. 107 kilometrelik kısımda bakım çalışmaları, yanıcı madde azaltma çalışmaları tamamlandı. Hava aracı olarak geçen yıla göre bu sene daha güçlüyüz. Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda daha güçlü olmamız için gerekli desteği de sağladılar. Şuanda Çanakkale Havaalanında 4 adet uçağımız mevcut, Çanakkale’de yine şuanda 6 tane helikopterimiz faal bir şekilde yangına hazır bir şekilde bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız bu sezonu da atlatırız diye umuyoruz" dedi.



