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Ayvacık’ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Ayvacık’ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

23:0120/06/2026, Cumartesi
IHA
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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere kısa sürede müdahale edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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