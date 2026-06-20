Ayvacık’ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Ayvacık ilçesinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.