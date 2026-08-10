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Çorum'da düğün dönüşü kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da düğün dönüşü kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

00:16, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
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Çorum'da düğün dönüşü kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde katıldığı düğün dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybeden Fevzi Güngör'ün (60) kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yoldan çıkan araçta bulunan sürücü Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum’un Alaca ilçesinde bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fevzi Güngör (60) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca ilçesi Örükaya köyü Barajı yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Fevzi Güngör yönetimindeki 66 ACS 015 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güngör'ün cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Başlıklar :Çorumotomobilkaza
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