Resmî Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarına toplam 6 bin 250 yeni kadro açıldı. 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 199 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü, 4 bin 625 emniyet amiri ve 500 bilgisayar işletmeni kadrosu ihdas edildi. Peki yeni kadrolar merkez ve taşra teşkilatında nasıl dağıtıldı, hangi unvana kaç kişilik kontenjan ayrıldı?
Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası kapsamında merkez ve taşra teşkilatları için toplam 6 bin 250 yeni kadro oluşturuldu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile en yüksek kadro sayısı 4 bin 200 ile taşra teşkilatındaki emniyet amirleri için ayrıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 bin 250 kadro
Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası ile teşkilatın merkez ve taşra birimlerine toplam 6 bin 250 yeni kadro eklendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan 199 sayılı kararnameyle, ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi kararlaştırıldı.
Merkez teşkilatına 1.550 yeni kadro
Kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı için toplam 1.550 kadro ihdas edildi.
Merkez teşkilatındaki yeni kadroların dağılımı şöyle:
Başmüfettiş: 925 kadro, 1. derece
Merkez Emniyet Müdürü: 200 kadro, 1. derece
Emniyet Amiri: 425 kadro, 2-5. derece
Böylece merkez teşkilatında oluşturulan yeni kadroların toplamı 1.550 oldu.
Taşra teşkilatına 4.700 kadro
Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için ise toplam 4.700 yeni kadro ihdas edildi.
Taşra teşkilatına ayrılan kadrolar şöyle sıralandı:
Bilgisayar İşletmeni: 500 kadro, 8. derece
Emniyet Amiri: 4.200 kadro, 2-5. derece
Merkez ve taşra teşkilatları birlikte değerlendirildiğinde kararname kapsamında ihdas edilen toplam kadro sayısı 6 bin 250'ye ulaştı.
Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girdi
Kararnamenin ikinci maddesinde düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Üçüncü maddede ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği hükme bağlandı.
Kararname 8 Ağustos 2026 tarihini taşırken, 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
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