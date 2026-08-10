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Resmî Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

Resmî Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

00:08, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Resmî Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarına toplam 6 bin 250 yeni kadro açıldı. 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 199 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü, 4 bin 625 emniyet amiri ve 500 bilgisayar işletmeni kadrosu ihdas edildi. Peki yeni kadrolar merkez ve taşra teşkilatında nasıl dağıtıldı, hangi unvana kaç kişilik kontenjan ayrıldı?

Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası kapsamında merkez ve taşra teşkilatları için toplam 6 bin 250 yeni kadro oluşturuldu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile en yüksek kadro sayısı 4 bin 200 ile taşra teşkilatındaki emniyet amirleri için ayrıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası kapsamında merkez ve taşra teşkilatları için toplam 6 bin 250 yeni kadro oluşturuldu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile en yüksek kadro sayısı 4 bin 200 ile taşra teşkilatındaki emniyet amirleri için ayrıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 bin 250 kadro


Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası ile teşkilatın merkez ve taşra birimlerine toplam 6 bin 250 yeni kadro eklendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan 199 sayılı kararnameyle, ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 bin 250 kadroEmniyet Genel Müdürlüğü kadro ihdası ile teşkilatın merkez ve taşra birimlerine toplam 6 bin 250 yeni kadro eklendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 9 Ağustos 2026 tarihli ve 33335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan 199 sayılı kararnameyle, ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi kararlaştırıldı.

Merkez teşkilatına 1.550 yeni kadro


Kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı için toplam 1.550 kadro ihdas edildi.


Merkez teşkilatındaki yeni kadroların dağılımı şöyle:


Başmüfettiş: 925 kadro, 1. derece

Merkez Emniyet Müdürü: 200 kadro, 1. derece

Emniyet Amiri: 425 kadro, 2-5. derece


Böylece merkez teşkilatında oluşturulan yeni kadroların toplamı 1.550 oldu.

Merkez teşkilatına 1.550 yeni kadroKararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı için toplam 1.550 kadro ihdas edildi.Merkez teşkilatındaki yeni kadroların dağılımı şöyle:Başmüfettiş: 925 kadro, 1. dereceMerkez Emniyet Müdürü: 200 kadro, 1. dereceEmniyet Amiri: 425 kadro, 2-5. dereceBöylece merkez teşkilatında oluşturulan yeni kadroların toplamı 1.550 oldu.

Taşra teşkilatına 4.700 kadro


Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için ise toplam 4.700 yeni kadro ihdas edildi.


Taşra teşkilatına ayrılan kadrolar şöyle sıralandı:


Bilgisayar İşletmeni: 500 kadro, 8. derece

Emniyet Amiri: 4.200 kadro, 2-5. derece


Merkez ve taşra teşkilatları birlikte değerlendirildiğinde kararname kapsamında ihdas edilen toplam kadro sayısı 6 bin 250'ye ulaştı.

Taşra teşkilatına 4.700 kadroEmniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için ise toplam 4.700 yeni kadro ihdas edildi.Taşra teşkilatına ayrılan kadrolar şöyle sıralandı:Bilgisayar İşletmeni: 500 kadro, 8. dereceEmniyet Amiri: 4.200 kadro, 2-5. dereceMerkez ve taşra teşkilatları birlikte değerlendirildiğinde kararname kapsamında ihdas edilen toplam kadro sayısı 6 bin 250'ye ulaştı.

Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girdi


Kararnamenin ikinci maddesinde düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Üçüncü maddede ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği hükme bağlandı.


Kararname 8 Ağustos 2026 tarihini taşırken, 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girdiKararnamenin ikinci maddesinde düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Üçüncü maddede ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği hükme bağlandı.Kararname 8 Ağustos 2026 tarihini taşırken, 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
Başlıklar :emniyet genel müdürlüğüresmi gazetekadro ihdasıcumhurbaşkanlığı kararnamesiEGM kadro
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