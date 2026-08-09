Ankara'dan tur ile gelmişti: Zonguldak’ta denize giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu
Ankara’dan turla Zonguldak’ın Filyos beldesine gelen 16 yaşındaki çocuk, denize girdikten sonra şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çocuğun dalgalarla mücadele ettiği anlar amatör kameraya yansırken, onu kurtarmak için denize giren kuzeni de boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılan kuzen hastaneye kaldırılırken, ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Ankara’dan tur ile Zonguldak’a gelen 16 yaşındaki çocuk, Filyos beldesinde girdiği denizde kayboldu. Çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Son anları kaydedildi
Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Ş. (16), Ankara’dan tur ile yakınlarıyla birlikte Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesine geldi. Burada denize giren talihsiz çocuk, şiddetli dalgalara kapıldı. Bir amatör kamera tarafından dalgaların arasında zor anlar yaşadığı görülen ve son anları kaydedilen Muhammet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Kuzenini kurtarmak için suya atlayan A.Ş. de boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan A.Ş., Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri kayıp Muhammet Ş.’yi arama çalışmalarını sürdürüyor.
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