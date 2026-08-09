Mekke Anlaşması için İstanbul ve Ankara’da ortak mesaj
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın birlik, dayanışma ve işbirliği mesajlarını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla Ankara ve İstanbul’da iletişim kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Atakule, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere kentin simgesel noktalarında anlaşmaya ilişkin görsel içerikler ve özel aydınlatmalar kullanıldı. Hazırlanan içeriklerle anlaşmanın ortak gelecek ve dayanışma vurgusunun geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı.
İslam ülkeleri arasında güç birliğini hedefleyen anlaşma dünya kamuoyunda da geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, büyük yankı uyandıran Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla dikkat çeken bir iletişim kampanyası başlattı.
İletişim Başkanlığınca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yürütülen iletişim kampanyası kapsamında hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'un yüksek görünürlüğe sahip noktalarında kamuoyuyla buluşturuldu.
Kampanya çerçevesinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital mecralarında, Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı.
İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. Ayrıca İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.
Ayrıca, anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen çalışmayla dijital iletişim mecraları ile özel aydınlatma ve görsel gösterim uygulamaları bir arada kullanılarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak gelecek ve dayanışma vurgusu geniş kitlelere taşındı.
Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’da dikkat çeken görüntüler geldi. Ülkenin simge binaları, caddeleri ve yolları; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla donatıldı.
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