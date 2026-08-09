Malatya’da ATV kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bahçesinden evine dönen Hakan Bozbey (53), kullandığı ATV’nin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın altında kalan Bozbey’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçedeki çalışmasını tamamlayan Hakan Bozbey (53), ATV ile evine dönmek üzere yola çıktı. Kontroldan çıkan aracın devrildiği kazada sürücü, ATV’nin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozbey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozbey’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.