Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Sıkışan otomobil sürücüsünün itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaptaş Kaymaklar mevkisinde işçi servis ile ile otomobil çarpıştı. Kazada servis aracındaki 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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