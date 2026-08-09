Afyonkarahisar'da tartışma kanlı bitti: İki kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki S.Y., oğlu M.Y. ile tartışan U.Y. (34) ve M.Ç.Ş'ye (30) av tüfeğiyle ateş açarak öldürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan iki kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü.
İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.
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