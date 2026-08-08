Kars'ta pikap dereye düştü: Üç kişi yaralandı
23:37, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Kağızman Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kontrolden çıkan bir pikabın dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ve araçtaki 2 kişi müdahale altına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde pikabın dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Musa Kaçihan (33) idaresindeki 24 ABB 672 plakalı pikap, Yukarıdere Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kağızman Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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