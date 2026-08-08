Kars'ta pikap dereye düştü: Üç kişi yaralandı

Dolandırıcıların e-Devlet ve UETS tuzağına dikkat: Tek tıkla tüm bilgileriniz gidebilir

Dolandırıcılar bu kez UETS ve e-Devlet’i taklit ederek vatandaşları tuzağa düşürüyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte e-postalardaki bağlantıya tıklayanların bilgileri ele geçirilirken, bazı dosyalarla telefon ve bilgisayarların kontrolü de saldırganlara geçebiliyor.