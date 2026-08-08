Nevşehir'de traktör devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde buğday yüklü bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Vahide Kızıltepe hayatını kaybetti, sürücü eşi Oğuz Kızıltepe ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.
Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği buğday yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu Vahide Kızıltepe (51) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Kızıltepe ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 18.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Kayalar mevkisinde meydana geldi. Oğuz Kızıltepe'nin kontrolünü yitirdiği buğday yüklü traktör, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi Vahide Kızıltepe'nin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüsü ise ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Vahide Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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