Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 6 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve suç geliri paranın ele geçirildiği operasyonda, diğer 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler A.A, İ.T, E.B, H.H, M.M. ile E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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