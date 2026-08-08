Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: İki kişi yaralandı
22:11, 08/08/2026, Cumartesi
IHA
Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AK 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başlıklar :BingölTrafik kazasıYaralı
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