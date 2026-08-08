Bingöl’de otomobil yoldan çıktı: İki kişi yaralandı

Bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor: Engerek yılanını eliyle yakaladı! 'Benim yaptığımı yapmayın'

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanını eliyle yakaladı. Yılanı boynuna dolayan Koçak, "Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi ve geri doğaya bıraktı.