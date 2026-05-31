Şarampole yuvarlanan otomobilde can pazarı: Yaralılar var

Kaza, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 AHC 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından Bingöl Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.