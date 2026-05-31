Şarampole yuvarlanan otomobilde can pazarı: Yaralılar var

00:4431/05/2026, Pazar
IHA
Şarampole yuvarlanan araçta 5 kişi yaralandı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl’de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 AHC 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından Bingöl Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.



#Bingöl
#Kaza
#Otomobil
#Genç
