Bingöl’de 500 yıllık 'divan' geleneğini: Kurban Bayramı’nda da yaşattılar

"BU GELENEĞİN HALA YAŞATILIYOR OLMASI BİZLERİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİRDİ"





Vali Cahit Çelik, Kurban Bayramı’nda geleneğin sürdürüldüğü köyü ziyaret etti. Kültürün yaşatılmasının kendisini memnun ettiğini ifade eden Vali Çelik, “Kurban Bayramı’nın sevincini Genç ilçemize bağlı Sürekli köyünde yaşıyoruz. Bu köyde yaklaşık 500 yıldır süren çok kıymetli bir gelenek var. Bu geleneğin hala yaşatılıyor olması bizleri gerçekten çok sevindirdi. Burada bayram günü her hanede yemekler hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, ‘divan’ denilen şekilde köy meydanına getiriliyor. Ardından herkes, neredeyse her evden gelen bu sofralardan birer lokma alarak paylaşımda bulunuyor. Biz de burada ablalarımızın, kardeşlerimizin yaptığı o güzel yemeklerin tadına baktık. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Bingöllü hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm Müslümanların ve İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Ancak bu bayramda içimiz bir yönüyle buruk. Çünkü maalesef Filistin’de, Gazze’de yaşananlar hepimizi derinden üzüyor. Oradaki kardeşlerimiz bizim kadar şanslı ve özgür değil. İnşallah onların da özgürce yaşayabilecekleri günleri görürüz. Kurban Bayramı’nın ilimize, memleketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen tüm ablalarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum” dedi.