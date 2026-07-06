Bingöl’de kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti

'Kırılmak üzere' denilen fay için yeni uyarı: 150 kilometrelik alan ve 7 il etkilenebilir

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, 50 yılda meydana gelen depremlerde büyük bir kısmı kırılan Kuzey Anadolu Fayı’nda sadece Marmara ve Yedisu Fayı’nın tehlikeli olduğunu söyledi. Akbayram, 330 kilometrelik Doğu Anadolu Fayı’nda ise Bingöl sismik boşluğu, denilen bölgenin deprem üretme riski olduğunu açıkladı.