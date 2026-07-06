Bingöl’de kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
12 AAE 897 plakalı kamyonet, sürücü F.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç sürücüsü F.D. ile birlikte kimliği henüz açıklanmayan 2 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından acil tedavi için Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırıldı.
Adaklı'daki ilk müdahale ve tedavileri tamamlanan 2 yaralı, durumlarının takibi ve ileri tedavi süreçleri için Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı’nın kaza yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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