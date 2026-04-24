Kazayı önlemek için yapılan manevrada facianın eşiğinden dönüldü

Bingöl’de bir tırın otomobile çarpmamak için refüje girmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BR 420 plakalı tır, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam ettiği sırada yan yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır refüje girerek facianın eşiğinden dönüldü. Kazada tırda maddi hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden normale döndü.