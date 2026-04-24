Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Kazayı önlemek için yapılan manevrada facianın eşiğinden dönüldü

00:4524/04/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Tır refüje girdi, kazada yaralanan olmadı.
Bingöl’de sürücüsünün otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonrası tır refüje girdi. Kontrolden çıkan araçta maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kısa süreli aksayan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Bingöl’de bir tırın otomobile çarpmamak için refüje girmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BR 420 plakalı tır, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam ettiği sırada yan yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır refüje girerek facianın eşiğinden dönüldü. Kazada tırda maddi hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Bingöl
#Tır
#Refüj
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
