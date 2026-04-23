Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 3-0 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

Kara-kartal'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü attı.

Yarı finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi TÜMOSAN Konyaspor oldu. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayı evinde oynayacak.





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, İbrahim, Fatih, Ümit, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, Güven, Duarte, Hwang Ui-Jo.





MAÇTAN DAKİKALAR

17' Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26' Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32' Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44' Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

47' Orkun Kökçü'nün pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan El Bilal Toure yerden vuruşunu yaptı ancak bu top doğrudan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerine gitti.

81' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü topu ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı top ceza yayının gerisine doğru açıldı. Bu noktada bulunan Milot Rashica bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

83' Kaleci Ertuğrul Taşkıran'nın yaptığı pas hatasını değerlendiren Junior Olaitan pasını bekletmeden yanındaki arkadaşı Oh Hyeon-Gyu'a gönderdi. Güney Koreli oyuncu ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.

85' Sağ kanattan gelişen atakta Milot Rashica ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Orkun Kökçü gelen topa uçarak kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Alanyaspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

-El Bilal Toure gol hasretine son verdi

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden El Bila Toure 93 günlük gol hasretini Alanyaspor karşısında sonlandırdı.





17. dakikada attığı golle perdeyi açan isim olan siyah-beyazlı oyuncu, son gol sevincini 19 Ocak'ta Kayserispor'la oynanan 18. hafta maçında kaydetti.





Daha sonra 1'i kart cezalısı, 6'sı sakatlık gerekçesiyle toplam 7 maçta forma giyemeyen El Bilal, kupadaki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Beşiktaş formasıyla 5'i ligde olmak üzere 7 golü bulunan Malili oyuncu, kupada ilk golünü de Ankara Keçiörengücü'ne atmıştı.





- Bu sezon ilk kez kazandı

Akdeniz temsilcisiyle bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ilk galibiyetini kupada aldı.





Ligde oynanan iki maçta da rakibine üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 2-0 kaybederken, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.





- Olaitan'dan kritik hamle

Beşiktaş'ta turun gizli kahramanı 83. dakikada yaptığı kritik hamleyle Junior Olaitan oldu.





İkinci yarıdaki baskılı oyunuyla siyah-beyazlı kalede tehlikeli olan Alanyaspor'da oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın takım arkadaşına attığı pasta araya girip ayağını uzatarak meşin yuvarlağı kazanan Olaitan, Oh'un ikinci golün pasını verdi.





Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda gelen golle rahatlayan siyah-beyazlılar 2 dakika sonra da üçüncü golü buldu.





- Oh, Alanya'yı yine boş geçmedi

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olduktan sonra çıktığı ilk maçında ilk gol sevincini Alanyaspor'a karşı yaşayan Hyeon-Gyu Oh, turuncu-yeşilli rakibini kupada da boş geçmedi.





Siyah-beyazlı formayla kupada ikinci gol sevincini yaşayan Güney Koreli oyuncu, toplam gol sayısını da 8'e yükseltti. Maçın 3. golünü atan kaptan Orkun Kökçü de bu sezonki 9. golünü kaydetti.



