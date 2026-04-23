ABD Başkanı Trump: Benim zamanım çok ama İran'ın yok

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, küresel ekonomiyi sarsan çatışmanın etkileri sürerken ABD’nin İran’la savaşı sona erdirmek için herhangi bir baskı altında olmadığını, ancak “Tahran için saatin işlediğini” söyledi.

Trump sosyal medya platformu Truth hesabından yaptığı paylaşımında, “Dünyada tüm zamanım var, ancak İran’ın yok — saat işliyor!” ifadelerini kullandı.

İran ordusunun yok edildiğini ve liderlerinin hayatta olmadığını belirten ABD Başkanı, 'ablukanın tamamen kapalı ve güçlü olduğunu ve bundan sonra işlerin sadece daha da kötüleşeceğini' ileri sürdü.

Trump ayrıca İran ile anlaşmanın ancak ABD ve dünyanın geri kalanı için uygun olduğunda yapılacağını da ifade etti.







