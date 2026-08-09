Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
18:33, 09/08/2026, Pazar
AA
Ekipler otomobil sürücüsü E.K'yi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Ergen (28) idaresindeki motosiklet ile E.K. (23) yönetimindeki otomobil Aydın-Denizli kara yolunda çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ergen (28) idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Ziya Gökalp Caddesi'nde E.K. (23) yönetimindeki 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler otomobil sürücüsü E.K'yi gözaltına alındı.
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Başlıklar :Aydınotomobilmotosikletkaza
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