İETT otobüsü yolcu otobüsüyle çarpıştı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var
14:04, 09/08/2026, Pazar
AA
Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Başlıklar :BaşakşehirİETT OtobüsüKAZAyolcu otobüsü
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