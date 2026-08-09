Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor, köy köy dolaşıyor

Köy köy dolaşıyor





Dondurmacı Hayrihan Altınok ise 25 yıldır bu mesleği sürdürdüklerini belirterek, "Malum hava sıcak. Çiftçilerimizin yanında olmak amacıyla İhsangazi’nin bütün köylerine gidiyoruz. Özellikle çiftçilerimizden çok talep var. Gidemediklerimiz varsa haklarını helal etsinler. Hasat zamanı bu şekilde doldurma dağıtıyoruz" diye konuştu.