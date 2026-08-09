Burası 'Türkiye'nin Alpleri': Buraya geldiğimde kendimi başka bir dünyada hissediyorum
Türkiye’nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden Aladağlar, ziyaretçilerine artık atlı doğa turlarıyla da farklı bir keşif imkanı sunuyor. Yüksek rakımlı yaylalar, vadiler, göller ve yürüyüş rotaları, yerel rehberler eşliğinde at sırtında keşfedilirken, yeni uygulamanın bölgedeki alternatif turizme önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Her yıl Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından yüzlerce dağcı, doğasever, yürüyüşçü ve fotoğraf tutkununu ağırlayan Aladağlar, doğa turizmindeki çeşitliliğini artırıyor. Bugüne kadar özellikle dağcılık, kampçılık, doğa yürüyüşleri ve kaya tırmanışıyla öne çıkan bölgede, artan talep üzerine yerel rehber Ahmet Üçer tarafından atlı doğa turları da gerçekleştirilmeye başlandı. Belirlenen güzergahlarda düzenlenen turlara katılan ziyaretçiler, Aladağlar’ın eşsiz doğal güzelliklerini at sırtında görme fırsatı buluyor.
Aladağlar’a yeni turizm alternatifi
Uzun yıllardır bölgeye gelen dağcı ve doğaseverlere ulaşım, kamp, konaklama, lojistik ve rehberlik hizmeti sağlayan yerel rehber Ahmet Üçer, ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda atlı turları da faaliyetlerine ekledi.
Aladağlar’da yaklaşık 30 yıldır yerel rehberlik ve lojistik destek hizmeti veren Ahmet Üçer, bölgeye gelen ziyaretçilere kamp, çadır, ulaşım ve yürüyüş rotaları konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Üçer, yıllardır dağcıların ve doğaseverlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, son dönemlerde atlı turlara yönelik ciddi bir talep oluştuğunu ifade etti.
Aladağlar’ın yalnızca zirve tırmanışlarından ibaret olmadığını vurgulayan Üçer, bölgede yürüyüşçülerden fotoğrafçılara kadar çok geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap edecek doğal alanların bulunduğunu söyledi.
Aladağlar’ın sahip olduğu zirvelere dikkat çeken Ahmet Üçer, bölgenin Türkiye açısından önemli bir dağ turizmi merkezi olduğunu belirterek, "Aladağlar’da 3 bin metrenin üzerinde yaklaşık 50 zirve bulunuyor. Burası Türkiye’nin Alpleri.Aladağlar’ı genellikle dağcılar geliyor ama aslında burada çok güzel yürüyüş rotaları var. Fotoğrafçıların ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin gelip görebileceği kamp alanları var. İnsanlar çadırlarını kurabilir, gölleri gezebilir, yürüyüş yapabilir" ifadelerini kullandı.
Özellikle son yıllarda ziyaretçilerden atlı gezi konusunda talepler aldıklarını ifade eden Üçer, bu talepleri karşılayabilmek amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Üçer, "Atlarla ilgili çok sayıda talep geliyordu ancak daha önce bu talepleri karşılayamıyorduk. Bundan sonra belirlediğimiz rotalarda atlı turlar yapmaya başladık. Ziyaretçilerimizi Göller Bölgesi’ne götürüyoruz, yürüyüş rotalarında atlarla gezdiriyoruz" dedi.
Atlı turlar sayesinde Aladağlar’ı görmek isteyen farklı yaş gruplarından doğaseverlere yeni bir seçenek sunduklarını ifade eden Üçer, bölgenin yalnızca profesyonel dağcılar için değil, doğayı keşfetmek isteyen herkes için uygun olduğunu kaydetti.
"Başka bir dünyada hissediyorum"
Aladağlar’ı sık sık ziyaret eden Fehime Serin Yılmaz, bölgenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, ilk ziyaretinin ardından neredeyse her hafta Aladağlar’a gelmeye başladığını belirtti. Yılmaz, Aladağlar’ın Türkiye’de doğa ve dağcılık açısından önemli merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, "Dağcılık açısından Türkiye’de en güzel ortamların bulunduğu yerlerden birinin Aladağlar olduğunu düşünüyorum. Bölgenin tamamı gerçekten muhteşem. Buraya geldiğimde kendimi başka bir dünyada hissediyorum. Buraları gezmek ve tanımak isteyenler için çok sayıda rota bulunuyor" dedi.
Bölgeyi ilk kez ziyaret eden Seda Arslan da Aladağlar’ın doğal güzelliklerinden etkilendiğini ifade ederek, "Aladağlar gerçekten çok güzel. Buraya ilk kez geliyorum. Doğası çok etkileyici. Herkesin buralara gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Dağcılık ve trekking başta olmak üzere birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan bölgenin, atlı turlar sayesinde alternatif turizm alanındaki potansiyelini güçlendirmesi bekleniyor.
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