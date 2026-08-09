Burası 'Türkiye'nin Alpleri': Buraya geldiğimde kendimi başka bir dünyada hissediyorum

"Başka bir dünyada hissediyorum"





Aladağlar’ı sık sık ziyaret eden Fehime Serin Yılmaz, bölgenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, ilk ziyaretinin ardından neredeyse her hafta Aladağlar’a gelmeye başladığını belirtti. Yılmaz, Aladağlar’ın Türkiye’de doğa ve dağcılık açısından önemli merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, "Dağcılık açısından Türkiye’de en güzel ortamların bulunduğu yerlerden birinin Aladağlar olduğunu düşünüyorum. Bölgenin tamamı gerçekten muhteşem. Buraya geldiğimde kendimi başka bir dünyada hissediyorum. Buraları gezmek ve tanımak isteyenler için çok sayıda rota bulunuyor" dedi.





Bölgeyi ilk kez ziyaret eden Seda Arslan da Aladağlar’ın doğal güzelliklerinden etkilendiğini ifade ederek, "Aladağlar gerçekten çok güzel. Buraya ilk kez geliyorum. Doğası çok etkileyici. Herkesin buralara gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.





Dağcılık ve trekking başta olmak üzere birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan bölgenin, atlı turlar sayesinde alternatif turizm alanındaki potansiyelini güçlendirmesi bekleniyor.