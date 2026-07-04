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Niğde'deki kıraathanedeki tartışma çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Niğde'deki kıraathanedeki tartışma çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

22:234/07/2026, Cumartesi
DHA
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Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga
Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga

Niğde'de Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma tabancalı çatışmaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden T.Y. ve V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Niğde'de akşam saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi'nde Kıraathanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurularak yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



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