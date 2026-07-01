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Küçükçekmece'de eski husumet kanlı bitti: Bisiklet tamircisini dükkanında bıçakladı

Küçükçekmece'de eski husumet kanlı bitti: Bisiklet tamircisini dükkanında bıçakladı

23:141/07/2026, Çarşamba
IHA
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Tartıştığı bisiklet tamircisini iş yerinde bıçakladı
Tartıştığı bisiklet tamircisini iş yerinde bıçakladı

İstanbul'da bisiklet tamircisi Sadık K., aralarında daha önce tartışma yaşanan Furkan Y. tarafından dükkanında bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan tamirci hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi 1. Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde iddiaya göre, cadde üzerindeki bisiklet tamircisi Sadık K. ile Furkan Y. arasında daha önce tartışma yaşandı.

Olayın ardından Sadık K.’nın dükkanına gelen Furkan Y., tamirciyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet tamircisi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından şüpheli Furkan Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tamircinin dükkanına girdiği ve koşarak kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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