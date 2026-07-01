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Arkadaşını darp eden Deniz Akkaya gözaltına alındı

Arkadaşını darp eden Deniz Akkaya gözaltına alındı

12:131/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Deniz Akkaya
Deniz Akkaya

Deniz Akkaya, Kocaeli'nde misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde çıkan tartışma sonrası gözaltına alındı. Evde maddi hasar oluştuğu öne sürülürken, soruşturma devam ediyor

İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındığı öne sürülen Deniz Akkaya, dün akşam gözaltına alındı.

Akkaya'nın dün akşam bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği, arkadaşı Kürşat A. ile tartıştığı öne sürüldü. Tartışmanın büyümesinin ardından Akkaya arkadaşına saldırdı. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrası Kürşat A. durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı bildirildi.



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