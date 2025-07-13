Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin'e verilen hapis cezasını az buldu

Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin yaklaşık 2 yıl önce birbirlerini darp ettikleri iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı. Annesini balkona kilitleyen genç kız, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, kızına verilen cezayı az bularak itirazda bulundu.
Deniz Akkaya, 2024 Mayıs ayında 16 yaşındaki kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Devlet korumasına alınan ve daha sonra babası Efe Önbilgin’e teslim edilen Ayşe Önbilgin ise annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti. Önbilgin, İstanbul 1’inci Çocuk Mahkemesi’nce “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Genç kızın cezası 10 aya indirilmiş ve 3 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilmişti.
Ayşe Önbilgin'in avukatları dosyayı İstinaf’a taşıdı. Deniz Akkaya da avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstinaf’a karşı dilekçe sundu ve kızı hakkında takdir edilen ceza miktarının az olduğu belirtildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi, İstinaf başvurularının reddine karar verdi. Daire, genç kıza verilen 10 ay hapis cezasını onayladı.
Ayşe Önbilgin, 3 yıl içerisinde suç işlemezse aldığı 10 ay hapis cezası işleme konmayacak. Eğer 3 yıl içerisinde suç işlerse cezasının infazı için süreç başlayacak.