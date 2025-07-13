Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin'e verilen hapis cezasını az buldu

Deniz Akkaya, 2024 Mayıs ayında 16 yaşındaki kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Devlet korumasına alınan ve daha sonra babası Efe Önbilgin’e teslim edilen Ayşe Önbilgin ise annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti. Önbilgin, İstanbul 1’inci Çocuk Mahkemesi’nce “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Genç kızın cezası 10 aya indirilmiş ve 3 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilmişti.