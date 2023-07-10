Deniz Akkaya: Atatürkçüyüm diye LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda değilim

"Ben, Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda da değilim. Ben, aklını kullanan bir seçmenim. Kolumu kesseniz Atatürk diye akar ama CHP bakış açısını değiştirmediği zaman ondan da vazgeçeceğim. Babam CHP'li ama ben Atatürkçüyüm."