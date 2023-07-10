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Hayat

Deniz Akkaya: Atatürkçüyüm diye LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda değilim

Sanatçı Deniz Akkaya, katıldığı bir televizyon programında Atatürkçü olduğunu ancak bundan dolayı CHP'li olmak ve LGBT sapkınlığını savunmak zorunda olmadığını söyledi. Akkaya "Ben, Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda da değilim." dedi.

11:50 . 10/07/2023 Pazartesi
Diğer
Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

LGBT lobilerinin fonladığı sapkın akımlar toplumu tehdit etme noktasına ulaştı. Eşcinsel sapkınlığı savunmayı ve karşı çıkmamayı zorunlu bir hale dönüştürmeye çalışan LGBT lobileri aykırı sesleri de bastırmak için psikolojik harp yürütüyor.

Çocukları bile hedef alan LGBT sapkınlığı aile kurumunu adeta dinamitlerken toplumun her kesiminden ise tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Sanatçı Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken LGBT sapkınlığına da değindi.

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan Akkaya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LGBT’yi korumak zorunda da değilim"

CHP'li olmadığını ama Atatürkçü olduğunu belirten Akkaya, bu düşüncesinden dolayı LGBT'yi savunmak zorunda olmadığını söyledi.

Akkaya
"Ben, Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda da değilim. Ben, aklını kullanan bir seçmenim. Kolumu kesseniz Atatürk diye akar ama CHP bakış açısını değiştirmediği zaman ondan da vazgeçeceğim. Babam CHP'li ama ben Atatürkçüyüm."
dedi.


#Deniz Akkaya
#LGBT
#Atatürk
#CHP
15 dakika önce
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