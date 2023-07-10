Deniz Akkaya: Atatürkçüyüm diye LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda değilim

Deniz Akkaya
LGBT lobilerinin fonladığı sapkın akımlar toplumu tehdit etme noktasına ulaştı. Eşcinsel sapkınlığı savunmayı ve karşı çıkmamayı zorunlu bir hale dönüştürmeye çalışan LGBT lobileri aykırı sesleri de bastırmak için psikolojik harp yürütüyor.
Çocukları bile hedef alan LGBT sapkınlığı aile kurumunu adeta dinamitlerken toplumun her kesiminden ise tepkiler yükselmeye devam ediyor.
Sanatçı Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken LGBT sapkınlığına da değindi.
Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan Akkaya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"LGBT’yi korumak zorunda da değilim"
CHP'li olmadığını ama Atatürkçü olduğunu belirten Akkaya, bu düşüncesinden dolayı LGBT'yi savunmak zorunda olmadığını söyledi.