Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi

Eski mankenlerden Deniz Akkaya, sosyal medyada bir hakimi tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
’nca eski manken
Deniz Akkaya
hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Yakalama çalışmaları sürüyor
Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verildi.
Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi. Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.
Ne olmuştu?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya şu ifadeleri kullanmıştı;
Türkiye böyle rezalet böyle yüzsüzlük görmemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemeleri kızımın benim özgürlüğümü kısıtlaması ve balkona saatlerce hapsetmesi konusunda dava açılmasına karar vermiş, burada çocuğa bakması gereken baba müsveddesi Londra’dan vekaletname atıyor.
Hukuk yoluyla cevap alamıyoruz bu çocuk kimlerin elinde büyütülüyor ? Nerede yaşıyor?
Bir hafta sonra 16 olacak bir çocuk bekar hayatı yaşıyor harika !!!
biz de mi bunlar gibi Şantaj ve paralı haber yaptırarak ortalığı ayağa kaldıralım ?
Evrakları etrafa saçalım.
En azından şükür üç kuruşluk avukat müsveddesinden burada kurtulmuşuz.
O baba da akıl olsaydı , orta yolu bulan akılcı bir avukatla bu iş çoktan çözülürdü. Zaten 16 senedir bakmıyorsun bu çocuğa, gerek var mı diye iyice ortalığa düştü yazık.
Diğer bir konu adli tıp halen babayı alkolizm konusunda çağırırken kaçmakta.
Biz yarın üçüncü kez usulüne uygun bir şekilde gidiyoruz. Biz kanunların yolundan gidiyoruz, bunun hiçbir zamanda zararını görmedik.
Bu rezillik peki tabii ki dördüncü kez benim lehime bitecek ama Türkiye’de bu kanun maddelerini kendi lehine kullanan ahlaksızlar için kanunlarda bir yapılandırma yapılması gerekiyor.
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