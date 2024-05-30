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Hayat

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesinde kan donduran iddialar yer aldı

Deniz Akkaya'nın kızı ifadesinde, annesinin termos fırlatarak çenesini yaraladığını ve onu yere yatırıp boğazını sıktığını söyledi.

10:25 - 30/05/2024 Perşembe
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Deniz Akkaya ve kızı
Deniz Akkaya ve kızı

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine oturdu. Akkaya, kızı Ayşe ile yaşadığı problemleri kamuoyuyla paylaşarak şaşkınlık yarattı. Kızının polislerin müdahalesiyle kurtarıldığını dile getiren Akkaya'nın açıklamaları sonrası bakanlığın Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenildi.


Tüm bunlarından ardından Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin'in ifadesi ortaya çıktı.


"Annem şiddet uyguladı"


Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; devlet korumasına alınan 16 yaşındaki Ayşe, annesinin kendisine ciddi anlamda şiddet gösterdiğini ve boğazına sarıldığını kaydetti.


"Ayağı ile kafasını tekmeledi"


Ayşe'nin ifadesinde Deniz Akkaya'nın kızını önce yere yatırdığı ardından da boğazına sarıldığı ve ayağı ile kafasını iki üç kez tekmelediği yer aldı. Ayşe ayrıca annesinin elinden kurtulmak için hamle yaptığını daha sonra annesinin balkona kendini attığını söyledi.


"Termosu bana fırlattı"


A.Ö.'nün ifadesinin devamı şu şekilde:


27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Deniz Akkaya (annesi) önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alarak babam ile olan yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planımı yaptı ve daha fazla sinirlendi.


Bakanlıktan koruma kararı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
nın eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya'nın kızı hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.





#Deniz Akkaya
#çocuk
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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