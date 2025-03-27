Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin hapis cezası aldı: Hakim ve savcıya teşekkür etti

2024 Mayıs ayında, emekli manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin’in kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşanan olaylar geniş yankı uyandırmıştı. Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti. Olaylarla ilgili dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'i 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayşe, bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.





HAKİM VE SAVCIYA TEŞEKKÜR ETTİ





Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ederek açıklamada bulundu;

"Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim. Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı.









KALBİ ÇOK KIRILMIŞ BİR KADINIM





Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum."





tevazu göstermeyeceğim tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi şefkat ve maddi manevi insan üstü destekle , tek başıma/ üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim.

Dünyanın geldiği şu durumda , ergenlerin genel olarak zor bir… pic.twitter.com/1VHOoyStf2 — Deniz Akkaya (@dddenizakkaya) March 24, 2025











