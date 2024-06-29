Kızıyla mesajlaşmalarını ifşa etmişti: Deniz Akkaya'ya mahkemeden ikinci darbe

Ünlü eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, ardından mahkeme küçük kızı babasına teslim etmişti.





Kararın ardından baba Efe Önbilgin kızı A. Önbilgin ile Aile Mahkemesine başvurarak Deniz Akkaya için tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi değerlendirerek Deniz Akkaya için 3 ay tedbir kararı verdi.

BABAYA TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine 16 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alınmış duruma karşı baba Efe Önbilgin harekete geçmişti. Baba Önbilgin mahkeme başvurarak 16 yaşındaki kızının velayetini kendisine verilmesini talep etmişti. Mahkeme küçük kız baba Efe Önbilgin'e teslim etmişti.

3 AY TEDBİR KARARI

Efe Önbilgin bu kararın ardından kızı A. Önbilgin ile birlikte avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu. Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi.





Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, eski eşi Efe Önbilgin ve kızı A. Önbilgin adına; şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.

Deniz Akkaya, son olarak kızı ile WhatsApp konuşmalarını yayınlamıştı.

Akkaya paylaşımın da şu ifadelere yer verdi:

"Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Ve spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem, Ayşe'yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı? Benim ailem için spor önemli bir şey değil, günde 20 saat televizyon seyretse en iyi çocuk babam için o, bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince… Evet çocuğum için en iyisini istedim yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım… Keşke zorlamasaymış olduğu haline bıraksaymış tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim doğru."

"SİZİNLE UĞRAŞMAKTAN HAYATIMI YAŞAYAMIYORUM"

Akkaya'nın kızına gönderdiği mesajda 'Sana seçme şansı veriyorum. Yüzmeye gideceksin, gitmezsen de dedenle yaşayacaksın. Artık evdeki dertlerle uğraşmaktan, sana sürekli senin iyiliğin için olan şeyleri zorla yaptırmaya çalışmaktan, Elmas'la uğraşmaktan, dedene uğraşmaktan hayatımı bırak yaşamayı iş yapamıyorum ya.' yazdığı görüldü.

"SANA DUYGUSAL BASKI YAPMAYA ÇALIŞMIYORUM"

A.Ö'nin de annesine mesajlarda, "Okul açıldığından beri 2 kere okulda ağladım. Sana duygusal baskı yapmaya çalışmıyorum ama bu okul yılı diğerleri kadar kolay geçecekmiş gibi davranıyorsun. Artık yüzmeye gitmek istemediğimi söylediğimde artık yüzmeye gidemeyeceğimi kastetmiştim çünkü dersin yarısını omzum yüzünden ağlayarak geçiriyorum. Yüzmekten nefret ediyorum çünkü eskisi gibi yapamıyorum ve benim iyiliğim için bu konuda bu kadar ısrar ettiğini biliyorum ama yüzmek bana artık iyi gelmiyor" dediği görüldü.

"NANKÖRSÜN, SPOR YAPMAYAN ÇOCUK KABUL ETMİYORUM"

Akkaya'nın mesajların devamında kızına çok sinirlenerek "Sen nankörsün nankör. Arkadaş her istediğini mi yapacaksın nedir ya. Kabul etmiyorum spor yapmayan bir çocuk ve şu an bize en yakın, sana en etkili olacak spor yüzme. Bu yaştan sonra tenise başlayacaksın, voleybolcu mu olacaksın? Saçmalıyorsun sen ya. Yeter buraya kadar getirdin, ben evi terk ediyorum" dedi.







