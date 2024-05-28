Şiddet iddiaları sonrası Deniz Akkaya'nın kızı bakanlık korumasına alındı

Kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini eden Deniz Akkaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





Eski manken Deniz Akkaya , kızıyla yaşadığı problemlerle gündem oldu.





Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.





Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurt dışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu dile getirdi.





"Beni 1.5 saat balkona kilitledi"





Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını söyleyen Akkaya, "Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." açıklamasında bulundu.





"Ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim"





Sözlerine, "Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.





Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."





Paylaşımı tepki yağınca ünlü model “Bazı geri zekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor!!! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!!!” cevabını yazdı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kızı koruma altına aldı





Edinilen bilgiye göre, Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.





Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

"Burnu sürtsün diye ben gönderdim"





Kızının koruma altına alındığı haberleri ardından bir açıklama yapan Akkaya, "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." ifadelerini kullandı.





Akkaya, daha önce arkadaşının kredi kartını patlatan kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu. Akkaya, sonrasında kızının kendisini balkona kilitlediğini öne sürdü.





"Benden habersiz yurtdışı planları yapmış"





Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyledi. Efe Önbilgin'i "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:





"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi.





Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın."











