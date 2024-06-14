Deniz Akkaya'nın kızının velayeti babasına verildi

Deniz Akkaya kızı Ayşe ile yaşadığı sorunla gündemde. Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Peki Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe nerede? Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına aldı mı? İşte detaylar.