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Hayat

Deniz Akkaya'nın kızının velayeti babasına verildi

Kendisini balkona kilitlediğini iddia ettiği kızı önce Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınan Deniz Akkaya, 15 yaşındaki Ayşe'nin velayetinin babasına verildiğini açıkladı.

14:26 - 14/06/2024 Cuma
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Deniz Akkaya ve kızı Ayşe
Deniz Akkaya ve kızı Ayşe

Eski manken Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.


Teyzesinin de kızına şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşıyan Akkaya'nın kızı, talep üzerine koruma altına alındı.


Yaşananların ardınan çocuğun babası Efe Önbilgin de harekete geçti.


Akkaya'nın art arda gelen paylaşımları ve iddiaları arasında Aile Mahkemesi’ne başvuran Önbilgin, korunma talebinde bulundu.


Kız çocuğunun velayeti babaya verildi


Talebin ardından mahkeme kararını açıkladı.


Buna göre 15 yaşındaki çocuğun velayeti babaya verildi.


Akkaya ve Özbilgin arasındaki davada görülen duruşmanın ara kararında mahkeme, ikilinin kızı Ayşe'nin Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kalmasını sakıncalı buldu.


Baba Önbilgin'in dilekçesindeki talebi doğrultusunda Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan küçük kızın babasına teslim edilmesine hükmedildi.




#Deniz Akkaya
#Çocuk Esirgeme Kurumu
#velayet
27 dakika önce
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