Tartışmaya çocukları da kattı: Deniz Akkaya'nın 'cinsellik' içeren ifadeleri tepki çekti

Akkaya tartıştığı kişiyi çocukları üzerinden hedef aldı.
Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyada tartıştığı birisinin 8 ve 13 yaşındaki çocukları için yazdıkları pes dedirtti. Tartıştığı kişinin çocukları ile ilgili cinsek içerikli ithamlarda bulunan Akkaya'nın kullandığı ifadeler 'pes' dedirtti.
Sosyal medya platformu X’te ‘Çağdaş Ergül’ adlı bir kullanıcı ile tartışan
Deniz Akkaya
, tartıştığı kişinin çocuklarına yönelik cinseli çerikli ithamlarda bulundu.
Tartışmada Akkaya, Ergül’ün 8 ve 13 yaşındaki çocuklarına dair çirkin ifadeler kullandı.
"Grup s*ks partisine sen mi gönderdin?"
"Grup s*ks partisine sen mi gönderdin?"
Deniz Akkaya
"Bu baybars'la Baturalp geçen bir partide kokain çekerken erkeklerle cinsel ilişkiye girmişler. Birileri de videosunu çekmiş Sanırım senin bu korumaya calistigin grup s*ks Partisi'nde sen mi gönderdin.
Çünkü senden artık bunu da bekliyorum satmışsındır sen hatta."
diye yazdı.
"İkisi de 8 ve 13 yaşında çocuklar"
"İkisi de 8 ve 13 yaşında çocuklar"
'Çağdaş Ergül' adlı kullanıcı ise
"Baybars 8 baturalp 13 yaşında senin Allahın varmı kadın"
diyerek Akkaya'ya olan tepkisini dile getirdi.
"Yalnız fena koymuşlar ikisine de"
"Yalnız fena koymuşlar ikisine de"
Hızını alamayan Deniz Akkaya ise cevaben şu skandal ifadeleri yazdı;
"Yetti mi sana. Sen bunu da yaparsın öyle bir bozuk fitrat da bir babasın haydi sana bye bye.
Böyle Babadan böyle iki tane mis gibi prenses çıkar. yalnız videoları çok iyiymiş.
Film sektörüne sok sen bunları iyi pazara kazanırsın üzerinden.
Bir sonraki partide yine iyi para verirler sen yine ikisinin elinden tutup götürürsün.
Yalnız fena koymuşlar ikisine de hadi bu sana sabaha kadar yeter koçum şimdi kulübüne dön seni bir güzel baglasinlar.
Yalnız ikisinin de muamelesi çok iyiymiş öyle dediler."
#Deniz Akkaya
#çocuk istismarı
#X