Erdoğan'ın davetine icabet: Avusturya Şansölyesi Türkiye'ye geliyor

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar teklif Meclis'ten geçti: Ödemeler ve aylıklar artırılıyor

TBMM Genel Kurulu’nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle hayatını kaybeden vazife malullerinin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Terörle mücadele ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ancak malul sayılmayan bazı personel, kamu görevlisi ve sivillere de aylık bağlanması ve çeşitli sosyal haklardan yararlanılması sağlanacak.