Erdoğan'ın davetine icabet: Avusturya Şansölyesi Türkiye'ye geliyor
Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği sürdürüyor.
Sık sık telefon görüşmeleri üzerinden temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman da Ankara'da dünya siyasetinden önemli isimleri ağırlıyor.
Bu isimlere bir yenisinin daha ekleneceği duyuruldu.
Avusturya liderini ağırlayacak
Söz konusu açıklama, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın 10 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
İkili ilişkiler ele alınacak
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek.
Öte yandan mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
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