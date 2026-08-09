Tekneyle kaçış hazırlığındaydılar: Marmaris'te 25 düzensiz göçmen yakalandı
17:33, 09/08/2026, Pazar
IHA
25 Düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde marina mevkisinde tekne ile kaçış hazırlığında olduğu değerlendirilen 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde marina mevkisinde tekne ile kaçış hazırlığında olduğu değerlendirilen 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Marmaris ilçesi Marmaris Marina mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu personeli tarafından kara üzerinde tespit edilen 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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